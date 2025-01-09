Вашингтон, 9 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Власти США признают, что поставки баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не смогли переломить ситуацию в пользу Украины. Об этом 9 января пишет Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Большая часть вооружений и снарядов, обещанных Украине, была доставлена, а оставшаяся часть в пути… Ни один из этих шагов (предоставление Abrams, F-16, ATACMS. — Прим. ред.) не принёс Украине серьёзных успехов на поле боя», — приводит агентство слова источника.

Он отметил, что в новый пакет вооружений для Киева на сумму $500 млн, о котором Вашингтон вскоре может объявить, войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, оборудование для F-16 и боеприпасы класса «воздух-поверхность».

Как передавало ИА Регнум, 7 января агентство Associated Press сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена готовится объявить о масштабном заключительном пакете военной помощи Украине. Сумма не называлась, но, как пояснили источники, она не охватит все 4 млрд долларов, выделенных конгрессом на помощь Киеву. Как минимум 2 млрд долларов останется в распоряжении администрации избранного президента Дональда Трампа на случай, если он посчитает необходимым поддержать Украину.

30 декабря на сайте Пентагона был опубликован информационный бюллетень, в котором сообщалось, что после прихода к власти администрации Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с ИА Регнум, что выделенные Байденом в конце декабря деньги на отправку вооружения Киеву не повлияют на ход боевых действий, так как нынешний пакет — это «мизер» по сравнению с тем, что Украине поставляли ранее.