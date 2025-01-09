Москва, 9 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Российское правительство утвердило Единый план достижения целей развития страны до 2030 года. Об этом 9 января сообщается на сайте кабмина.

Владимир Астапкович / РИА Новости

«Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в сообщении.

В работе правительства, а также министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний этот план будет главным ориентиром по выполнению поставленных президентом задач. В нём указаны стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет.

Как отметили в правительстве, документ носит межведомственный и межотраслевой характер.

План увязывает между собой сразу несколько документов — майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, сформированных правительством, свыше 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии. Новый документ предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.

В правительстве также отметили, что план предполагает решение долгосрочных задач. Одной из целей является выход страны на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов. Также стоят задачи увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, обеспечения технологического суверенитета.

Все действующие инструменты государственной политики учтены в новой стратегии. Предусмотрены и индикаторы достижения поставленных задач, определены зоны ответственности всех участников процесса.

Правительство, работая над планом, подготовило гибкую цифровую модель управления реализацией намеченных мероприятий. Это необходимо для оперативного реагирования на возможные вызовы и риски в условиях санкций. Это даст возможность каждый месяц отслеживать, как выполняются намеченные задачи.

«Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утверждённых показателей, им же поручено управлять процессом, обеспечивая координацию всех принимаемых мер», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых национальных проектов. Как отметил президент, нацпроекты будут главным инструментом достижения национальных целей страны. Все действия и планы должны опираться на реальное положение дел в экономике России, подчеркнул Путин.

В конце декабря глава государства поручил доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу — до 2036 года. Срок выполнения был указан до 15 февраля 2025 года.