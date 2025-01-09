Москва, 9 января, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Угодивший в ДТП водитель не должен сразу после аварии употреблять алкоголь, даже если он стал единственным участником инцидента. Соответствующее разъяснение Верховного суда России опубликовало 9 января РАПСИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Поводом стала жалоба, поступившая от водителя из Карелии. Когда он был за рулём, авто слетело в кювет. Никто не пострадал, машина получила повреждения. Он проинформировал о произошедшем владелицу, которая сообщила об отсутствии претензий. Тогда водитель на месте инцидента употребил спиртное. Позднее данный факт он не отрицал, экспертиза также выявила алкоголь в крови. В результате его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Верховный суд сослался на пункт 2.6.1 Правил дорожного движения, согласно которому водитель — участник ДТП, в котором пострадало лишь имущество, должен сначала уточнить возможные разногласия относительно обстоятельств аварии. Если таковых нет, необходимо оформить документы по правилам ОСАГО без участия полиции.

Уточняется, что в материалах указанного дела документов, подтверждающих соблюдение водителем условий для оформления ДТП без правоохранителей, нет. Документы, подтверждающие возможность оформить аварию по правилам ОСАГО без участия полиции, также отсутствуют.

Верховный суд признал решение о штрафе и лишении прав справедливым. Прецедент показал, что пить алкоголь до оформления всех необходимых бумаг и прохождения освидетельствования нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года Верховный суд России пояснил, что водителю разрешается покидать место ДТП для оказания медицинской помощи пострадавшим и их транспортировки в больницу. При этом если водитель не вернулся к месту аварии при наличии возможности, он будет считаться нарушившим правила.

Отдельно суд напомнил, что водители, покидающие место инцидента, оставляя пострадавшего в опасности, подпадают под соответствующую статью УК РФ. Наказание по ней предусматривает штраф до 80 тыс. рублей и даже лишение свободы на срок до одного года.