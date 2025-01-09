Москва, 9 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентоспособного российского газа. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентоспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что эти страны работают в своих собственных интересах.

Он добавил, что бенефициаром ситуации с прекращением транзита российского газа через Украину в Европу являются США, которые повысили поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) по более высоким ценам.

Также Песков отказался комментировать слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что стабильные поставки газа в республику стали главным результатом его переговоров в декабре с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, 9 января Фицо заявил, что его задачей было обеспечение поставок газа как минимум для внутреннего потребления в Словакии, что и удалось сделать. Он также обвинил Украину в нанесении ущерба его стране отказом от продления транзитного соглашения по газу из РФ в конце 2024 года.

8 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Украиной транзита российского газа в Европу неприемлема и противоречит её намерениям вступить в Евросоюз. Он напомнил, что Украина, являющаяся кандидатом на вступление в ЕС, обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей.

1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что страны — участницы ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.