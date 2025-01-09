Москва, 9 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Армения вряд ли сможет быть одновременно и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Евросоюзе. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Армении запустить процесс вступления в ЕС.

Александр Казаков/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Армения является членом ЕАЭС, это ей выгодно и даёт существенные дивиденды.

Как ранее передавало ИА Регнум, правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, который теперь рассмотрит парламент. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что данное решение не означает членства страны в ЕС, согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

В июле 2024 года Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума, так как народ республики, по его словам, уже поддерживает вступление в Евросоюз. По его утверждению, страна готова быть с ЕС настолько близко, насколько сам союз сочтёт возможным.

Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что в Армении скоро может пройти референдум о вступлении в ЕС. Он отметил, что у армянского общества «есть решение быть частью Евросоюза».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения напрасно сравнивает собственную древнейшую цивилизацию, существовавшую задолго до европейской демократии, с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи.