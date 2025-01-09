Москва, 9 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа не запрашивала контактов с российской стороной. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Al Drago-Pool/Global Look Press

«Нет, никаких запросов не было. С другой стороны, по понятным причинам было бы целесообразнее дождаться вступления Трампа в должность», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что если после официального вступления в должность у избранного главы Белого дома останется политическая воля к возобновлению российско-американских контактов на высшем уровне, то президент РФ Владимир Путин будет это только приветствовать.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что знает о готовности президента РФ к переговорам, однако считает такие контакты возможными только после своего официального вхождения в должность. Он также не стал называть приблизительную дату контактов с российским лидером.

Ранее, 22 декабря 2024 года, избранный глава Белого дома также говорил о намерении встретиться с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести такую встречу.

Песков 22 декабря отмечал, что от Трампа пока не было каких-либо импульсов по поводу контактов с российским лидером. Представитель Кремля уточнил, что в этом вопросе пока нет никаких конкретных планов.

Путин 19 декабря рассказал, что уже четыре года не говорил с Трампом, при этом он готов к таким переговорам, если этого захочет избранный глава Белого дома.