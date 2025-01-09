Москва, 9 января, 2025, 12:52 — ИА Регнум. В Кремле выразили надежду на скорое выздоровление телеведущего Тиграна Кеосаяна после того, как он пережил клиническую смерть. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Тигран Кеосаян — это мой друг. Он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего выздоровления«, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кеосаян перенёс два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. После первого инфаркта ему сделали операцию на сердце. Недавно он пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

Как передавало ИА Регнум, 9 января главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии её мужа. Она отметила, что раньше не хотела распространяться о его тяжёлом состоянии, однако ей начали поступать звонки от представителей СМИ.

Главред также рассказала, что мать Кеосаяна два года назад уже потеряла старшего сына и очень тяжело переносит болезнь Тиграна. Симоньян попросила подписчиков помолиться за него.