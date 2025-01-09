Москва, 9 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Решение Украины о прекращении транзита российского газа и отказ Молдавии заплатить долг «Газпрому» привели к энергокризису в Приднестровье. Об этом 9 января на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) jarmoluk

Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет осуществляла поставки природного газа, за счёт которого существовал регион.

"Сейчас из-за решения Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная", - отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, поставки газа в Молдавию прекратились 1 января. На следующий день зампредседателя правительства и министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что практически все промышленные предприятия на территории региона приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов.

Госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан 5 января сообщил, что в Приднестровье отказались от помощи Кишинёва на фоне газового кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее назвала издевательством над жителями блокировку молдавскими властями поставок электроэнергии в Приднестровье. По её словам, происходящее в непризнанной республике показывает то, что западные страны стимулируют во всех точках мира, и делают это «под лжелозунгами о свободе демократии».