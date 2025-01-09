Москва, 9 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. В Кремле не знакомы с заявлением члена Координационного совета при ОП России Владимира Карасёва, в котором он назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «обиженным». Об этом 9 января на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идёт речь. Мы действительно не знаем, о чём идёт речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что внешняя политика определяется президентом России Владимиром Путиным, после чего реализуется Министерством иностранных дел и иными ведомствами. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную позицию.

Как сообщалоИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолёт рейса Баку — Грозный разбился рядом с аэропортом Актау. В результате погибли 38 человек, 29 выжили, в том числе девять граждан России. Идёт международное расследование инцидента при участии российских специалистов.

Алиев 6 января потребовал наказать виновных в крушении лайнера. Ответственность за авиакатастрофу он возложил на представителей России. Азербайджанский лидер также сообщил, что на основании данных чёрных ящиков, расшифровкой которых занялись в Бразилии, установят причины трагедии.

Песков в свою очередь напомнил, что Москва заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании инцидента. Путин и Алиев дважды говорили по телефону. Российские власти дали поручения следственным органам, а специалисты из РФ оказывают содействие в международном расследовании, добавил он.