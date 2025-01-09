Москва, 9 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Арктика является зоной национальных интересов России. Об этом 9 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Арктическая зона — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», — заявил Песков.

Относительно притязаний избранного американского президента Дональда Трампа на Гренландию, этот вопрос касается в большей степени двусторонних отношений США с Данией, отметил представитель Кремля.

Москва заинтересована в сохранении мира и стабильности в этой зоне. Российское руководство готово к взаимодействию со всеми странами мира по этому вопросу, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Трапм сделал ряд заявлений о желании США включить в свой состав Канады и Гренландии. Остров Гренландия находится в составе Дании. Власти Гренландии и датское руководство отвергли притязания Трампа. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что США не получат Канаду.

Официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова 8 января напомнила, что Трамп пока не вступил в должность главы США. Его заявления пока не рассматриваются как официальная позиция Вашингтона.

Россия, США, Канада, Дания, а также Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия состоят в Арктическом совете. Эта организация создана в 1996 году для содействия сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.