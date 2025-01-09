Москва, 9 января, 2025, 13:06 — ИА Регнум. В России создали реестр из 155 языков различных народов страны. Об этом рассказали в Институте языкознания (ИЯз) РАН 9 января.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Отмечается, что по поручению президента РФ институт разработал программу по сохранению языков народов России и создал реестр из живых языков. Директор ИЯз РАН Андрей Кибрик сообщил, что данный реестр находится в свободном доступе и его могут использовать государственные инстанции.

«ИЯз РАН делит все языки страны на три группы: живые, заснувшие и исчезнувшие. К живым относятся языки, которые постоянно используются в общении. Заснувшие языки представляют их носители, а также люди, которые частично выучили их или помнят отдельные слова. На исчезнувших не разговаривает никто. Такая классификация описана в аналитической записке от декабря 2023 года, которую институт предложил использовать при разработке и реализации государственной языковой политики», — приводят слова представителя РАН «Ведомости».

Кроме того, сообщается, что из 155 приведённых в реестре языков в государственной системе образования используют порядка 105, из них 24 — в качестве языка обучения, 81 — в качестве учебного предмета. Всего в России в ходу 277 языков и диалектов.

Программа РАН по сохранению языкового наследия, по данным газеты, рассчитана на то, что через 10-12 лет жизнеспособность языков вырастет, а властям предлагается создать отдельный федеральный орган по мониторингу за состоянием языков.

Как передавало ИА Регнум 1 января, президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики. Он также поручил до 1 мая разработать и внести в Госдуму проект закона о языках народов РФ, который будет в том числе систематизировать статусы языков.

Согласно ст. 68 Конституции, государственным языком на всей территории РФ является русский. При этом республики вправе устанавливать свои государственные языки, а в госучреждениях, органах власти и местного самоуправления они употребляются наряду с русским.

11 декабря Путин также заявил, что для России является важным поддерживать значение русского языка, который нужен для общения всех народов страны. Глава государства напомнил, что в стране проживает 190 этносов и потому имеется большое количество языков.