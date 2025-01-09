Москва, 9 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по скоплениям бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранных наёмников в 163 районах. Об этом 9 января сообщили в Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, а также места хранения украинских беспилотников. Также для атаки российские военные использовали ударные дроны.

Средства противовоздушной обороны России уничтожили французскую управляемую авиабомбу Hammer, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотник самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Генштаб ВСУ признал, что обстановка по линии фронта остаётся сложной для украинской армии. Российские военные безостановочно атакуют позиции ВСУ, используя преимущество в живой силе, уточнили в штабе.

В тот же день ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, месту сборки беспилотников, скоплениям наёмников. Была атакована живая сила и техника ВСУ в 147 районах.