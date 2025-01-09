Москва, 9 января, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Акции российской компании X5 после возобновления торгов на Московской бирже 9 января поднялись в цене на 7,22% до 3 тыс. рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Артем Геодакян/ТАСС

В начале торгов акции X5 упали в цене до 2670 рублей. В 10:05 мск начался рост. Затем котировки начали снижаться, и на 10:57 мск акции торговались по 2787 рублей (–0,4%).

Российская продуктовая розничная торговая компания X5 Group управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата».

В апреле Минпромторг подал в суд заявление о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N. V. на российскую «дочку» X5 Group.