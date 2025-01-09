Москва, 9 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Россия в 2025 году заняла 46-е место в рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами. Об этом сообщается на сайте Henley Passport Index.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отмечается, что это место Россия разделила с Турцией. Россияне могут посещать 116 стран и территорий без получения визы. В июле 2024 года Россия улучшила свои позиции, поднявшись с 51-го на 45-е место в рейтинге, но к началу 2025-го потеряла одну позицию.

В лидерах остался Сингапур, граждане которого могут без визы поехать в 195 стран. На втором месте Япония — 193. Третье место разделили Испания, Италия, Южная Корея, Германия, Финляндия и Франция — их граждане могут посетить без визы 192 страны.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире. Тогда отмечалось, что россиянам доступны 119 направлений.

30 декабря посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что туристы из России потеряли интерес к Греции, лишив её серьёзной прибыли. Отмечается, что снижение туристического потока обернулось для Афин потерей как минимум одного миллиарда евро ежегодно.