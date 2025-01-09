Москва, 9 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что её муж актёр, режиссёр, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть.

Нина Зотина/РИА Новости

Она отметила, что раньше не хотела распространяться о тяжёлом состоянии мужа. Однако ей начали поступать звонки от представителей СМИ.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — рассказала Симоньян в своём Telegram-канале.

Она рассказала, что мать Кеосаяна два года назад уже потеряла старшего сына. Мать очень тяжело переносит болезнь Тиграна. Симоньян попросила подписчиков помолиться за него.

Как сообщало ИА Регнум, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кеосаян перенёс два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. После первого инфаркта ему сделали операцию на сердце — стентирование.

Сейчас Кеосаяну 59 лет. У него и Симоньян трое детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро.

Брат Тиграна продюсер и актёр Давид Кеосаян умер в октябре 2022 года в возрасте 61 года.