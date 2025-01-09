Донецк, 9 января, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Недавно освобождённый российскими военными город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил сильные повреждения во время боёв, однако его будут восстанавливать. Об этом 9 января заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам главы республики, город был достаточно сильно повреждён во время военных действий, и ответить на вопрос о возможности его восстановления должны специалисты.

«Но можно сказать, исходя из места расположения населённого пункта, исходя из его направления, где можно и каким образом будет задействоваться населённый пункт, можем говорить, что Курахово будет восстанавливаться», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин отметил, что сроки восстановления Курахово будут зависеть от оперативной обстановки.

Как передавало ИА Регнум, 6 января в Минобороны сообщили о полном освобождении Курахово группировкой российских войск «Юг». Уточнялось, что освобождение этого логистического узла позволит затруднить обеспечение украинской армии на донецком направлении и не позволит ей обстреливать из артиллерийских систем Донецк.

Позднее в этот же день полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил ИА Регнум, что освобождение Курахово даст армии России возможность гнать украинские формирования на открытую местность. По словам эксперта, там ВСУ будет гораздо тяжелее закрепиться.