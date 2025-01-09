Ереван, 9 января, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, который теперь рассмотрит парламент. Соответствующее решение было принято на заседании 9 января.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Премьер-министр страны Никол Пашинян подчеркнул, что данное решение не означает членства страны в ЕС. Согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

«На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, необходимо разработать дорожную карту, которая будет обсуждаться вместе с представителями Евросоюза», — процитировал Пашиняна портал Lurer.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления Армении в Евросоюз, так как народ республики уже поддерживает вступление в объединение. По его утверждению, страна готова быть с ЕС настолько близко, насколько сам союз сочтёт возможным.

Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что в Армении скоро может пройти референдум о вступлении в ЕС. Он отметил, что у армянского общества «есть решение быть частью Евросоюза».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Армения напрасно сравнивает собственную древнейшую цивилизацию, существовавшую задолго до европейской демократии, с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи.