Вашингтон, 9 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. В Германии и Франции выразили беспокойство из-за заявлений избранного президента США Дональда Трампа о применении силы для присоединения Гренландии. Об этом 8 января заявил немецкий телеканал Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

IMAGO/Ulrich Stamm

В среду в правительстве Германии сообщили, что руководство страны приняло к сведению слова Трампа о его желании принять Гренландию в состав США, и подчеркнули, что применение силы нарушит международные соглашения, в том числе Устав ООН.

«Как всегда, действует твёрдый принцип… что границы не должны перемещаться силой», — заявил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил солидарность с позицией Германии и отметил, что Европейский союз не позволит никому атаковать свои суверенные границы. Он добавил при этом, что мир вернулся в эпоху, где действует закон сильнейшего.

«Если вы спросите меня, собираются ли США вторгнуться в Гренландию, то ответ будет отрицательным. Но нам нужно проснуться и укрепить себя в военном отношении», — подчеркнул Барро в эфире радиостанции France Inter.

Тем не менее глава МИД Франции счёл США страной «не империалистической по своей природе», несмотря на высказывания её избранного лидера. В то же время министр-делегат при МИД Франции Софи Прима сообщила, что слова Трампа о Гренландии являются проявлением империализма, и Европе стоит больше инвестировать в свою оборону.

Как ранее передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января Трамп заявил, что не исключает применения военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

8 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ЕС не поняли заявления Трампа по Гренландии. Он добавил, что неприкосновенность границ является основным принципом международного права, их нельзя передвинуть силой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя геополитические заявления Трампа, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные заявления будет необходимо, только когда Трамп официально встанет во главе государства.