Братислава, 9 января, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стабильные поставки газа в республику стали главным результатом его переговоров в декабре с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Артем Геодакян/РИА Новости

«Мне нужно было обеспечить как минимум поставки газа для внутреннего потребления в Словакии. Мы это сделали», — процитировало его слова 8 января агентство Reuters.

Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба его стране отказом от продления транзитного соглашения по газу из РФ в конце 2024 года. Премьер Словакии также пригрозил сократить пособия для украинских беженцев в республике и прекратить поставки страной электроэнергии для нужд Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января Фицо заявил, что Братислава может потребовать возмещения ущерба от Киева из-за решения последнего о прекращении транзита газа из РФ. Вместе с тем он указал на то, что Словакия обеспечена газом в достаточном количестве для внутреннего использования, добавив, что в 2025 году не ожидается роста цен на голубое топливо.

Пресс-служба «Газпрома» 1 января проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа киевского режима продлевать соответствующее соглашение. Премьер Словакии отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Европейского союза и при этом никак не навредит России.

Встреча Путина и Фицо состоялась в Кремле 22 декабря 2024 года. Она стала первой личной встречей глав двух государств с 2016 года.