Киев, 9 января, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Украина приступила к возведению фортификационных сооружений и огневых позиции на территории Волынской области, граничащей с Белоруссией. Об этом 8 января сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Активно мы уделяем внимание и границе с Белоруссией, ведь это направление для нас является угрожающим», — процитировало его агентство УНН.

По его словам, на границе также роют траншеи и окопы, создают опорные пункты, чтобы украинская армия могла противостоять любой угрозе.

Демченко отметил, что ведётся активная работа над расширением системы видеонаблюдения. Общая протяжность украинско-белорусской границы составляет более 1080 км, напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленскийхочет втянуть Белоруссию в войну, которую страна может не выдержать. Белорусский лидер подчеркнул, что соответствующую команду украинский политик получил извне. При этом участие в войне станет тяжёлым испытанием для государства, добавил он.

В конце ноября сообщалось, что в Белоруссии всё настойчивее обсуждается военное вторжение в страну. Гостелеканал ОНТ утверждал, что план, разработанный оппозицией и её западными кураторами, предусматривает проникновение на территорию Белоруссии вооружённых групп из Польши, Литвы и Украины. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, расположенный на стыке границ Беларуси, Польши и Украины.