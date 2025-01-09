Херсон, 9 января, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Гражданку России, передававшую на Украину данные о российской армии, заключили под стражу в Херсонской области. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Кадр из видео УФСБ по ХО

Помогать Киеву россиянка начала в апреле 2023 года. Она собирала и передавала военизированному формированию Украины через куратора данные о местах дислокации российских военных на территории Херсонской области.

Против 18-летней россиянки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря в Московской области силовики задержали гражданина России 1983 года рождения, перевшего куратору из ГУР Украины фотографии и другие сведения об объекте топливно-энергетического комплекса.

На допросе мужчина рассказал, что сфотографировал нефтебазу в Подмосковье и передал в Киев данные в конце июня. За это украинский куратор пообещал ему денежное вознаграждение. Против россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене. Его арестовали по решению суда.