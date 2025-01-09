Томари, Сахалинская область, 9 января, 2025, 09:42 — ИА Регнум. На Сахалине суд арестовал 49-летнего жителя города Томари, избранного преступным сообществом на роль «смотрящего». Об этом сообщили 9 января в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области

Уголовное дело против жителя Томари возбудили по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») по предоставленным региональным управлением ФСБ материалам.

«По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый, заручившись поддержкой лиц, имеющих безоговорочный преступный авторитет, был избран «смотрящим», то есть наделён статусом лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии среди лиц из уголовно-преступной среды», — сообщили в ведомстве.

«Смотрящий» использовал свой безоговорочный авторитет в преступных целях. С апреля 2019 года по декабрь 2024 года он осуществлял организационно-распорядительные функции среди находящихся в исправительных учреждениях Сахалинской области людей. Мужчина занимался пропагандой воровских и преступных традиций.

Криминальный авторитет заключён под стражу. Следователи установливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления.

Как сообщало ИА Регнум, отбывающий пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин» главный киллер преступной группировки «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов в конце ноября назвал имена двух бизнесменов, по заданию которых в 1999 года убил казанского предпринимателя Олега Палутина. По его словам, убийство заказали Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев. Сотрудничая со следствием, Фархутдинов рассчитывает, что пожизненное заключение заменят на 25-летний срок.