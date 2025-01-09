Нью-Йорк, США, 9 января, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Американская 27-летняя топ-блогерша Killadamente (Кэрол Акоста), у которой 6,7 млн подписчиков в одной из соцсетей, умерла, поперхнувшись во время ужина со своей семьёй. Об этом сообщило издание People.

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Смерть топ-блогерши подтвердила её сестра. Отмечается, что трагический инцидент произошёл 3 января в Нью-Йорке.

Двоюродный брат Акосты рассказал изданию, что блогерша начала задыхаться за ужином и у неё «случился какой-то приступ».

После этого женщину госпитализировали, однако врачи не смогли её спасти. У топ-блогерши осталось двое детей.