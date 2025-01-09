Уфа, 9 января, 2025, 09:06 — ИА Регнум. На участках двух трасс регионального значения в Башкирии 9 января ограничили движение из-за метели и гололёда. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

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«С 08:50 (06:50 мск) 9 января прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Уфа — Бирск — Янаул с 33-го км до 150-го км (муниципальный район Благовещенский, Бирский, Мишкинский и Бураевский районы)», — сообщили в комитете.

В районе полудня по местному времени ограничения планируется снять.

На участке трассы регионального значения Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го км до 222-го км ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств. Его планируется снять в районе 14:00 (12:00 мск).

Как пояснили в пресс-службе, ограничения ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями — снегом, метелью, сильным ветром, гололёдом и плохой видимостью.

Как сообщало ИА Регнум, на севере Казахстана 3 января порядка 40 машин попали в ДТП из-за бурана на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области. В Карагандинской области из-за плохой погоды закрыли дороги по двум основным направлениям (Караганда — Астана и Караганда — Павлодар). В результате на терминале возле города Темиртау в Карагандинской области скопилось порядка 800 машин.