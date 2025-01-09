Тирасполь, 9 января, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Поступавший из России в Приднестровье газ являлся формой гуманитарной помощи. Об этом 9 января заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

Danil Shamkin/Global Look Press

По словам Красносельского, решение о технической помощи принимает Россия, которая предложила использовать денежные средства за газ для бюджета и социальных обязательств, для чего был создан специальный газовый счёт, обеспечивавший исполнение обязательств властей Приднестровья перед жителями непризнанной республики.

«Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье», — привела его слова пресс-служба главы непризнанной республики.

Глава Приднестровья напомнил, что Россия приняла такое решение в 2006 году, после нарушения Молдавией меморандума 1997 года, предполагавшего широкие возможности внешнеэкономического характера для непризнанной республики. Он уточнил, что в тот момент разорились многие бизнесмены и многие производства встали, из-за чего произошёл спад ВВП.

«Два раза в месяц мы посылаем отчёты в Российскую Федерацию, в несколько инстанций по контролю над расходованием средств российской гуманитарной помощи, у нас всё публично и открыто. Мы эти денежные средства направляли на развитие Приднестровья — это нормально… Российскую помощь считать не надо — некрасиво. Есть кому считать: это Приднестровье и Российская Федерация», — пояснил Красносельский.

Он добавил, что Приднестровье всегда было благодарно России за оказываемую ему помощь.

Как сообщало ИА Регнум, российская компания «Газпром» 1 января приостановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, накопленных властями республики. До этого Кишинёв получал газ через территорию Украины. Перед этим киевский режим отказался продлевать транзитный договор с Россией, а «Газпром» не стал предлагать Молдавии альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством блокировку Кишинёвом поставок энергии Приднестровью. По словам дипломата, Запад стимулирует подобные процессы во всех точках мира, делая это «под лжелозунгами о свободе демократии» и решая свои политические и геополитические вопросы «с использованием всего инструментария, буквально неонацизма».

Политолог Юрий Светов 7 января заявил, что отказ Кишинёва решать проблему с поставками российского газа является его попыткой надавить на Приднестровье, чтобы заставить непризнанную республику вернуться в состав Молдавии.