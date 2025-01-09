Каир, 9 января, 2025, 08:13 — ИА Регнум. Часть фундамента храма Хатшепсут и гробницы эпохи Среднего царства обнаружили археологи в ходе раскопок в районе Дейр-эль-Бахри в провинции Луксор на юге Египта. Об этом 8 января заявил египтолог Захи Хавасс в ходе пресс-конференции, сообщает Reuters.

IMAGO/Matrix Images / Khaled Elf/Global Look Press

«Миссия обнаружила часть фундамента храма Хатшепсут, который находился в окрестностях долины и служил главными входными воротами в заупокойный храм», — объявил Хавасс, уточнив, что раскопки и исследования в этом районе проходили с сентября 2022 года.

На найденной на месте раскопок известняковой табличке указано имя архитектора Хатшепсут Сенмута, который руководил строительством храма. Археолог отметил, что специалисты обнаружили множество рисунков и надписей, а также скальные гробницы, датируемые эпохой Среднего царства (2050-1710 гг. до н. э.). В гробницах найдены значимые артефакты, в том числе столы из керамики для жертвенных подношений.

Кроме того, археологическая миссия нашла высеченные в скале погребения времён XVII династии, принадлежности для стрельбы, гробницу Джехути-Меса, который служилсмотрителем дворца царицы Тетишери, бабушки Яхмоса I, первого фараона золотой эпохи Нового царства в Египте, а также элементы некрополя Эль-Ассасиф. Удалось обнаружить и бронзовые монеты периода правления Птолемея I (367 — 283) с изображением Александра Македонского.

Царица Хатшепсут — одна из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта, обладавших реальной властью. В XV веке до нашей эры в районе скалы Дейр-эль-Бахри, за которой начинается Долина Царей, еще при правлении Хатшепсут построен заупокойный храм. После смерти царицы Тутмос III, приходившийся Хатшепсут пасынком и зятем, приказал разрушить часть скульптур.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уникальную гробницу, о которой не было известно ранее, обнаружили в Египте учёные из Института востоковедения Российской академии наук рядом со знаменитым комплексом пирамид в Гизе. Исследователям удалось расчистить небольшое отверстие, через которое можно увидеть погребальную камеру. Археологи готовятся полностью открыть вход в неё.