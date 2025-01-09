Москва, 9 января, 2025, 07:53 — ИА Регнум. МЧС России выразило соболезнования в связи с гибелью пожарных Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, ликвидировавшие сильное возгорание после падения обломков украинского беспилотника на промышленный объект в Энгельсе. Соболезнования родным и близким погибших также выразил глава министерства Александр Куренков.

МЧС России

«МЧС России скорбит о гибели Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

В министерстве рассказали, что Геннадий Афанасьев был начальником первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда. Он закончил Уральский институт ГПС МЧС России. В боевых подразделениях МЧС Саратова он находился более четырёх лет.

Жаслан Телеупов был старшим пожарным четвёртой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда. На службе в МЧС Телеупов находился с 2019 года.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — приводит МЧС слова Куренкова.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе, что спровоцировало сильное возгорание. Помимо двух погибших, ещё один специалист МЧС был госпитализирован в больницу.

Позже в Энгельсе Саратовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за разрастающегося пожара. Для ликвидации огня на объекте развернули оперштаб. Из-за ЧС приостановил работу мусоросортировочный комплекс. В районе возгорания постоянно берутся пробы воздуха. Превышения загрязняющих веществ не выявлено, добавил Бусаргин.