Вашингтон, 9 января, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Решение об отмене запланированного визита в Италию принял президент США Джозеф Байден, чтобы сосредоточиться на руководстве мерами реагирования на масштабные лесные пожары в Калифорнии. Об этом 8 января заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», — уточняется в заявлении Жан-Пьер.

Детали обновлённого графика американского лидера в Белом доме пообещали опубликовать позднее.

Визит Байдена в Италию планировался в период с 9 по 12 января. Президент США намеревался встретиться с премьер-министром страны Джорджей Мелони и с папой Римским Франциском. Визит предполагался как завершающая поездка главы Белого дома за рубеж на занимаемом посту. Кроме того, издание The New York Times уверяло, что Байден, будучи католиком, хотел найти «облегчение и утешение» в общении с главой Католической церкви, с которым он состоит в тёплых отношениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим масштабного бедствия объявил президент США Байден в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате лесных пожаров. Благодаря такому решению пострадавшие от пожара жители округа Лос-Анджелес получат доступ к федеральной помощи.

Координировать федеральную помощь назначен представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кёртис Браун.

Пентагон направил десять вертолетов ВМС США для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кроме того, по поручению президента США Байдена Пентагон выделит средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, так как местные власти не справляются с распространением пламени.

Возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре.

По последним данным, в результате пожаров, площадь которых превысила 10,5 тысяч гектаров, погибли как минимум пять человек.