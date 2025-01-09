Пожарные России скорбят о боевых товарищах — Геннадии Афанасьеве и Жаслане Телеупове, погибших накануне, 8 января, ликвидируя пожар на одном из промышленных предприятий города Энгельса Саратовской области, возникший после атаки украинских дронов. «Они выполнили свой долг до конца», — сказал глава МЧС России Александр Куренков и выразил соболезнования родным и близким погибших. Таким известием ознаменован новый, 1050-й день СВО.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

О Геннадии Афанасьеве известно, что работал он начальником Первой пожарно-спасательной части Третьего пожарно-спасательного отряда. Этот выпускник Уральского института ГПС МЧС России более четырёх лет тушил пожары в боевых подразделениях Саратова. Жаслан Телеупов был старшим пожарным Четвёртой пожарно-спасательной части Третьего пожарно-спасательного отряда. В рядах МЧС России трудился с 2019 года.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область накануне, 8 января. В течение дня площадь возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе увеличилась, и глава региона Роман Бусаргин, организовавший работу оперативного штаба, известил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации.

Также саратовский губернатор поведал об одном пострадавшем специалисте, который получил травмы во время тушения огня в Энгельсе и был госпитализирован в больницу. К тому же было заявлено о приостановке работы Энгельсского мусоросортировочного комплекса.

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