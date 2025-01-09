Лондон, 9 января, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Против расследования массовых случаев изнасилований детей бандами в Великобритании выступил парламент страны. Об этом 8 января сообщил телеканал Sky News.

UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike В парламенте Великобритании

Уточняется, что депутаты парламента проголосовали против расследования в отношении банд, насилующих детей. Предложение начать новое национальное расследование депутаты отклонили на фоне критики «политических игр».

Отмечается, что против расследования свои голоса отдали 364 депутата, поддержали его только 111 депутатов. Голосование носило символический характер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Великобритании бывший главарь банды насильников, 55-летний Кари Абдул Рауф, продолжает жить и работать в городе Рочдейл, в котором совершал преступления, несмотря на решение суда о его депортации.

Адвокаты главаря банды утверждают, что мужчину нельзя депортировать, так как это «лишает его права на семейную жизнь». В Великобритании Кари Абдула Рауф успел обзавестись женой и пятью детьми.

В последнее время в Великобритании развивается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девочек и девушек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и т.д. Изнасилования, совершённые во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке.

3 января американский миллиардер Илон Маск призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Уэз Стритинг в ответ на публикацию Маска заявил, что его замечания ошибочны и основаны на ложной информации. При этом Стармер с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он также может быть причастен к этому скандалу.

5 января лидер правоконсервативной партии Reform UK Найджел Фарадж призвал тщательно расследовать роль Стармера в сокрытии массовых сексуальных преступлений.