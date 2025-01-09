Сараево, 9 января, 2025, 06:47 — ИА Регнум. Европа проигрывает России во главе с её президентом Владимиром Путиным в военном конфликта на Украине, теряя на этом миллиарды долларов. Такое мнение высказал президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Иван Шилов ИА REGNUM Милорад Додик

«А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав», — заявил Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал о снабжении киевского режима вооружением во время действия Минских соглашений. Что позже, добавил он, признала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

«Почему тогда у них виноват Путин, в чём? В том, что он защищает Россию?» — задался вопросом Додик.

Как передавало ИА Регнум, 8 января высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США считают, что Владимир Путинне тот человек, который сдастся в военном конфликте на Украине.

Ранее обозреватель журнала The Atlantic Роберт Каган отмечал, что Путину удалось обеспечить стране благоприятные условия как на поле боя в зоне проведения спецоперации, так и на международной арене, несмотря на то, что Запад в первый год СВО верил в поражение РФ.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Запад во главе с США преследует заведомо провальную цель нанести РФ стратегическое поражение. По его словам, американские элиты не вынесли уроков из своих внешнеполитических и военных провалов.

Путин также подчёркивал, что убеждения Запада о необходимости нанести России стратегическое поражение путём затягивания конфликта на Украине являются большой ошибкой.