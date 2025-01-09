Благовещенск, 9 января, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Жителя Амурской области арестовали по обвинению в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали. Об этом утром 9 января проинформировали в пресс-службе УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали, имеющей ключевое значение для бесперебойного федерального транспортного сообщения. После совершения диверсии амурчанин намеревался убыть на территорию Украины и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных сил РФ», — отметили в спецслужбе.

По данным областного УФСБ, фигурант является сторонником последователем запрещённой в России организации. Согласно версии ведомства, мужчина по собственной инициативе связался с представителем украинской террористической организации для того, чтобы научиться минно-подрывному делу. Позже фигурант приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела о подготовке диверсии и участие в деятельной террористической организации. Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Суд арестовал троих из задержанных.

Также установлено, что один из фигурантов причастен к поджогу служебного автомобиля полиции 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. На допросе он рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.