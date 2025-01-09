Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Банкир Джон Лефевр, комментируя новости о лесном пожаре в Лос-Анджелесе, напомнил о том, что департамент борьбы с пожарами ранее поставлял помощь на Украину.

Carl Osbourn

«А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила излишки оборудования на Украину…» — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), сопроводив пост скриншотами заголовков новостей о том, что округ Лос-Анджелеса отправил оборудование на Украину в марте 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. По последним данным, на пожарах погибли как минимум пять человек.

Уже известно, что в совокупности из ряда районов были эвакуированы свыше 80 тыс. человек. Более 96 тыс. людей остались без электричества.

Пентагон направил десять вертолетов ВМС США для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кроме того, по поручению президента США Джо Байдена Пентагон выделит средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, так как местные власти не справляются с распространением пламени.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что из-за сильного ветра возникли трудности с доставкой необходимых для пожаротушения средств.