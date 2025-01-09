Вашингтон, 9 января, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, у Пентагона нет. Соответствующее заявление сделала 8 января заместитель официального представителя американского военного ведомства Сабрина Сингх в ходе брифинга.

Oliver Schauf Нуук (Готхоб), административный центр Гренландии

«Я не знаю ни о каких планах… и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации», — ответила Сингх на вопрос о возможной проработке Пентагоном сценария на случай получения приказа о вторжении в Гренландию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, Гренландия может обрести независимость, если этого захотят её жители, но вряд ли станет штатом США. Глава МИД Дании отметил, что королевство открыто для диалога с США для обеспечения реализации «американских амбиций».

3 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться.