Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 05:13 — ИА Регнум. В Малибу природный пожар полностью уничтожил пляжный дом американской актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон. Об этом она написала у себя в соцсетях.

Скриншот с YouTube

«У меня разбито сердце, и это не передать словами. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть в прямом эфире, как наш дом в Малибу сгорает дотла, — это то, что никто никогда не должен испытывать», — написала она в Instagram (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она добавила, что этот дом был местом, где её сын Феникс сделал свои первые шаги.

«Хотя потеря ошеломляет, я храню благодарность за то, что моя семья в безопасности», — добавила Хилтон.

По словам светской львицы, её команда в настоящий момент поддерживает контакты с некоммерческим организациям для поддержки пострадавших от пожаров людей.

Как передавало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч.

Уже известно, что в совокупности из ряда районов были эвакуированы свыше 80 тыс. человек. Более 96 тыс. людей остались без электричества. Притом ветер, раздувающий пламя, лишь усилился, ухудшая ситуацию. В зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Сама она находилась в Вашингтоне. Политик выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.

По последним данным, на пожарах погибли как минимум пять человек.