Вашингтон, 9 января, 2025, 04:51 — ИА Регнум. В случае, если избранный президент США Дональд Трамп захочет использовать угрозы в адрес президента РФ Владимира Путина, то такой подход окажется бесполезным и безрезультатным. Об этом говорится в авторской статье директора программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадия Мошес для портала 19FortyFive.

Kremlin.ru

«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесёт плодов», — считает Мошес.

Мошес в статье напоминает, что РФ учитывает тот факт, что Трамп в первый срок своего президентства разрешил Пентагону поставлять летальное оружие киевскому режиму и, в частности, снабжать ВСУ противотанковым комплексами Javelin.

По мнению автора публикации, Путин ничем не обязан Трампу. Вместе с этим угрозы санкциями не сработают, так как Россия уже успешно научилась адаптироваться к ним.

Как отмечает Мошес, все предыдущие президенты США, начиная с Билла Клинтона, пытались улучшить отношения с РФ. Однако отношения Москвы и Вашингтона всегда в конце их сроков были хуже, чем в начале, подчёркивает автор.

«Структурных причин тому много, и их невозможно объяснить вкратце, но суть в том, что обещание очередной «нормализации» не будет воспринято в Москве как заслуживающее доверия предложение», — считает Мошес.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что на протяжении многих лет, ещё до того, как президентом РФ стал Владимир Путин, Москва говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной.

Трамп 22 декабря заявил, что намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что российский лидер также хочет провести такую встречу.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.