Хельсинки, 9 января, 2025, 03:59 — ИА Регнум. Граница между Финляндией и Россией останется закрытой по решению финских властей. Об этом 8 января объявил финский премьер-министр Петтери Орпо на созыве председателей и лидеров групп всех парламентских партий страны, ссобщило издание Turun Sanomat.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — отметил Орпо.

Кроме того, премьер Финляндии указал, что самой большой проблемой в Балтийском море является российский теневой флот. Как пояснил Орпо, на сегодняшний день Евросоюз и НАТО активно ищут пути противодействия ему.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в конце декабря перед саммитом лидеров Северной и Южной Европы в Лапландии премьер-министр Финляндии Орпо, граница Финляндии с Россией остаётся закрытой до дальнейшего уведомления. Орпо добавил, что Финляндия может открыть границу, только если Россия не направит в страну мигрантов без надлежащих документов.

14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким решением власти Финляндии отгораживают страну не только от России, но и от мирового сообщества. Они также портят жизнь собственному населению.