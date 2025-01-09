Вашингтон, 9 января, 2025, 03:53 — ИА Регнум. США считают, что президент РФ Владимир Путин не тот человек, который сдастся в военном конфликте на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наш расчёт заключается в том, что Путин не из тех, кто откажется от того, от чего ему не нужно отказываться», — считает представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что ключевым моментом в вопросе поддержки Украины помощь Киеву в защищать линий обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель журнала The AtlanticРоберт Каган отмечал, что Путину удалось обеспечить стране благоприятные условия как на поле боя в зоне проведения спецоперации, так и на международной арене, несмотря на то, что Запад в первый год СВО верил в поражение РФ.

2 января британский военный эксперт Ричард Кемп заявил, что киевский режим упустил возможность одержать победу над Россией в вооружённом конфликте два года назад из-за нерешительности западных союзников. Он также отметил, что Запад «устал от войны» и не пойдёт на существенное наращивание военной помощи.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он также назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.