Лондон, 9 января, 2025, 03:24 — ИА Регнум. В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области российские бойцы с помощью беспилотника ликвидировали британского наёмника, 34-летнего экс-военного Джейка Уоддингтона. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В публикации утверждается, что британец более года прибыл воевал в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и был командиром одного из подразделений. До того, как стать наёмником, Уоддингтон служил во втором батальоне королевского английского полка ВС Великобритании, однако в 2022 году был демобилизован из-за выявленной эпилепсии. После этого мужчина решил отправиться в Польшу, где проработал в приюте для животных, привезённых с территории Украины. Вскоре Уоддингтон принял решение вступить в ряды ВСУ в качестве наёмника.

По словам обозревателя газеты Роберта Кларка, Уоддингтон говорил на русском языке и понимал украинский.

Как передавало ИА Регнум, в декабре в районе Торецка в плен ВС РФ попал 29-летний британский наёмник Хэйден Уильям Дэвис, ранее служивший в ВС Британии, исключённый из её рядов за курение наркотика, пытавшийся покончить жизнь самоубийством и позднее вступивший в иностранный легион ВСУ. Пленный, уроженец Саутгемптона, сообщил, что в период службы в ВС Британии он находился в том числе в командировках в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре.

После увольнения из британской армии, испытывая проблемы с психикой, Дэвис пытался найти работу, но поиски не увенчались успехом. По словам пленного, он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, а потом принял решение отправиться на Украину. Дэвис рассказал, что у ВСУ есть серьёзные проблемы с вооружением, а командиры относятся к бойцам как к «мясу». Также он сообщил, что стал свидетелем военных преступлений, совершённых его соратниками. В числе убитых мирных граждан были в том числе женщина и подросток, сказал он.

24 ноября стало известно, что российские военные взяли в плен в Курской области британского 22-летнего наёмника украинских формирований Джеймса Скота Риса Андерсена. Мужчина рассказал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи армии Британии и после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ.