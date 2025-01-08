Москва, 9 января, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Первая в 2025 году рабочая неделя началась после новогодних и рождественских праздников в России, она продлится всего два дня. Об этом можно узнать из утверждённого правительством РФ производственного календаря.

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Новогодние и рождественские каникулы для граждан России продлились 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. При этом день 30 декабря стал выходным за счёт переноса с 28 декабря, а 31 декабря стал нерабочим днём за счёт переноса с выпавшего на воскресенье 7 января 2024 года, поэтому новогодние «каникулы» стали непрерывными.

Таким образом, граждане РФ в основной массе выйдут на работу в четверг, 9 января, и проработают всего два дня — 9 и 10 января.

Следующие длинные выходные в России выпадут на майские праздники — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. А вторая по продолжительности рабочая неделя тоже приходится на май, она продлится три дня — с 5 по 7 мая включительно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в последнюю рабочую неделю перед новогодними праздниками россияне трудились шесть дней.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.