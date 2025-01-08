Вашингтон, 9 января, 2025, 01:04 — ИА Регнум. Канада, Франция, Великобритания, Дания и Румыния обучат украинских пилотов управлять истребителями F-16. Об этом на брифинге 8 января заявил представитель Пентагона Чарли Диц.

ИА Регнум F16, Украина

«Группа союзников и партнёров обеспечила Украине возможность использования истребителей F-16: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить 79 самолётов, а Канада, Дания, Франция, Румыния и Великобритания будут обучать украинских пилотов», — заявил он.

По его словам, на данный момент США, союзники и партнёры Украины в совокупности с начала спецоперации выделили более 126 млрд долларов на помощь киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат 7 января заявил, что американские истребители F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, так как последние превосходят западные образцы в технологичности. По его словам, если после западных самолётов украинские пилоты пересядут на более модернизированные истребители, то они якобы будут представлять грозную силу.

8 декабря генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум рассказал, что переданная киевскому режиму партия истребителей F-16, скорее всего, будет потеряна пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. По его словам, такая тенденция обусловлена низким уровнем подготовки украинских пилотов.