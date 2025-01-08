Вашингтон, 9 января, 2025, 00:22 — ИА Регнум. Мужчина, пытавшийся пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США задержан полицией Капитолия в Вашингтоне. Об этом 8 января сообщила пресс-служба полиции в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«На северном входе в Центр для посетителей Капитолия наши сотрудники полиции заметили мачете в сумке мужчины, остановили рентгеновский аппарат, задержали нарушителя и изъяли мачете», — уточняется в заявлении.

Инцидент произошёл днём, около 14:00 по местному времени (22:00 мск). В результате досмотра в сумке мужчины обнаружили, кроме мачете, три ножа. Подозреваемого арестовали, ему предъявлено несколько обвинений в правонарушениях, связанных с ношением опасного оружия.

На фоне инцидент вход в левое крыло здания Конгресса закрыли для посетителей. Полиция ведёт расследование происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сиэтле в американском штате Вашингтон задержана женщина, которая с оружием вошла в здание Федерального бюро расследований (ФБР), забаррикадировалась там и приставила оружие к своей груди. Заложников женщина не захватывала, требований не выдвигала. Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков, которые убедили женщину сдаться полиции.