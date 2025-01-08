Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти
Симоньян: Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти
Москва, 9 января, 2025, 00:08 — ИА Регнум. Продюсер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в данный момент находится в коме. Об этом вечером 8 января сообщила его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортёры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — написала Симоньян в Telegram-канале.
Главред RT также сообщила, что у её мужа давние проблемы с сердцем.
«Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — добавила Симоньян.
Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин присвоил Кеосаяну почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
В октябре 2022 года на 62-м году жизни умер брат Тиграна Кеосаяна, продюсер и актёр Давид. Причины гибели артиста не раскрывались.