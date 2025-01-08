Москва, 8 января, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Система образования России работает в штатном режиме, ограничения в школах из-за метапневмовируса на данный момент вводить не планируется. Об этом 8 января сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Школа, контрольная работа

«Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что наша система образования продолжает работать в штатном режиме и на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется», — разъясняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением метапневмовируса в Китае. Ведомство ведёт мониторинг ситуации, а у врачей в РФ есть необходимые реагенты для распознавания вируса.

5 января издание Independent сообщило, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека. Местные СМИ сравнили ситуацию с периодом начала распространения коронавирусной инфекции в 2019 году, отметив, что «неустойчивая тенденция к росту» заражения вирусом наблюдается среди несовершеннолетних до 14 лет.

5 января о случаях выявления метапневмовируса сообщили власти Казахстана. С 1 октября 2024 года было выявлено не менее 30 случаев. При этом всего за этот период в стране выявили более 2 млн случаев заболевания ОРВИ.