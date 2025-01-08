Белгород, 8 января, 2025, 22:49 — ИА Регнум. В Белгороде в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника повреждена кровля многоэтажного дома. Об этом вечером 8 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и повреждён потолок в одной квартире», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме этого, обломки ещё одного украинского БПЛА упали в селе Крутой Лог Белгородского района, в результате чего повреждён автомобиль и выбиты окна в частном доме. Помимо этого были зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи. В настоящее время в некоторых домах временно отсутствует свет, уточнил Гладков.

Глава области отметил, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.

Как передавало ИА Регнум, , в ночь на 8 января Гладков сообщил, что в Белгородском районе были сбиты несколько БПЛА. Обошлось без пострадавших. В селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома. Помимо этого, на территории домовладения загорелся мусор, который был потушен пожарными расчётами.

Кроме того, в ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе, что спровоцировало сильное возгорание. При тушении пожара погибли два сотрудника МЧС.