Берлин, 8 января, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, из которого не предвидится выхода в 2025 году. Об этом 8 января пишет издание Bild.

Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Германия переживает самый тяжелый кризис за последние 75 лет. Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года», — отмечается в публикации со ссылкой на исследование состояния экономики ФРГ Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.

Как уточнил глава союза Штефан Вольф, рецессия, которая наблюдается в стране сейчас — самая затяжная «в истории федеративной республики», при этом у неё нет никаких перспектив на улучшение.

По словам Вольфа, в 2024 году произошло серьёзное падение ВВП, а прогнозы на 2025 год пересматривают в сторону дальнейшего понижения.

«Потеря благосостояния хорошо заметна — валовой внутренний продукт (ВВП) с элиминированием колебаний в цене на 6,5% ниже тенденции роста, наблюдавшейся на протяжении десятилетий. В пересчете на сегодняшние цены это соответствует потере более 270 миллиардов евро в год или 3200 евро на жителя. Отрицательная динамика пока не остановлена», — отмечается в материале.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков страны Deutsche Bank Робин Винклер, промышленность Германии переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году.

Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Важным негативным фактором для Европы, уточнил глава государства, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор.