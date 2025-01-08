Копенгаген, 8 января, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Гренландия может обрести независимость, если этого захотят её жители, но вряд ли станет штатом США. Об этом 8 января заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы полностью осознаём, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным государством в составе Соединённых Штатов», — приводит агентство Reuters слова Расмуссена.

Вместе с этим он назвал обоснованной обеспокоенность США в вопросе безопасности в Арктике на фоне «возросшей активности России и Китая» в регионе. Глава МИД Дании отметил, что королевство открыто для диалога с США для обеспечения реализации «американских амбиций».

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

8 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Лидеры европейских стран «с непониманием» отнеслись к заявлениям Трампа по Гренландии и Панамы. Он добавил, что неприкосновенность границ является основным принципом международного права, их нельзя передвинуть силой.