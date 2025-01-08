Белград, 8 января, 2025, 22:15 — ИА Регнум. Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России. Об этом сообщил начальник генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович.

РИА Новости

«Некоторые (контракты. — Прим. ред.) отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — приводит слова главы генштаба сербское издание «Новости».

Как отметил Мойсилович, Белград в настоящее время предпринимает попытки выйти из этой ситуации, в то время как страна вынуждена поддерживать обороноспособность собственной военной техникой.

Вместе с этим он напомнил, что оружие, произведённое в России, используется многими государствами в мире.

Как передавало ИА Регнум, власти США собираются ввести санкции против российско-сербской компании NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпромнефти». Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что Сербии следует провести переговоры с Москвой о возможном снижении российской доли до менее чем 50%.

Ожидаемое введение санкций против NIS, более 56% акций которой принадлежат российским собственникам, является частью гибридной войны против Сербии, заявлял вице-премьер Сербии Александр Вулин.

3 января Вучич рассказал, что провёл тяжёлый разговор с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом. Хороших новостей по теме санкций в отношении NIS нет, сказал президент Сербии. 4 ноября он заявил, что намерен обсудить вопрос о вероятных санкциях против российско-сербской компании с президентом РФ.