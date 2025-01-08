Вашингтон, 8 января, 2025, 21:53 — ИА Регнум. США объявят «очень значительный» пакет военных поставок для Украины, эта помощь будет передана в рамках программы закупок новых вооружений. Об этом 8 января заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель минобороны США.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если всё пойдёт, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI (программа закупок США нового оружия для Украины), о котором будет заявлено», — сообщил он.

Комментируя отправку Киеву имеющихся на американских складах вооружений, он признал, что Киев на сегодняшний день не получил от 10% до 20% всей объявленной Вашингтоном помощи.

Как передавало ИА Регнум, 7 января агентство Associated Press сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена готовится объявить о масштабном заключительном пакете военной помощи Украине. Сумма не называлась, но, как пояснили источники, она не охватит все 4 млрд долларов, выделенных конгрессом на помощь Киеву. Как минимум 2 млрд долларов останется в распоряжении администрации избранного президента Дональда Трампа на случай, если он посчитает необходимым поддержать Украину.

30 декабря на сайте Пентагона был опубликован информационный бюллетень, в котором сообщалось, что после прихода к власти администрации Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с ИА Регнум, что выделенные Байденом в конце декабря деньги на отправку вооружения Киеву не повлияют на ход боевых действий, так как нынешний пакет — это «мизер» по сравнению с тем, что Украине поставляли ранее.