Москва, 8 января, 2025, 21:24 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» на улице Врубеля в Москве. Об этом 8 января сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

Отмечается, что загорелась крыша двухэтажного строения, которое находится на реконструкции. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при работе со сваркой.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, на улице Врубеля загорелась крыша здания, находящегося на реконструкции. На месте работают 41 специалист и 11 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде Московской области произошёл пожар. В монастыре загорелась колокольня, очаг возгорания был в её нижнем ярусе. Задымление распространялось между перекрытиями. Позднее пожар полностью потушили, информации о пострадавших не поступало.